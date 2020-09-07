شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع السادس.. الأوقاف توزع 105 أطنان لحوم أضاحي في 19 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع المديريات الإقليمية عن خطة وزارة الأوقاف في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السادس على التوالي، اعتبارًا من الجمعة 11 وحتى الخميس 17 سبتمبر الجاري، بتوزيع (105) طن على تسع عشرة محافظة (القاهرة – الاسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية – الشرقية – المنوفية – الفيوم – أسيوط – سوهاج – شمال سيناء – قنا – الأقصر – البحر الأحمر).

وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.