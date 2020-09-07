شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» يشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فعاليات الأسبوع الختامي لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 WSIS Forum والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات مع عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020.

وبحسب بيان، الاثنين، يتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المسارات، ومنها المسار رفيع المستوى، والذي يضم الجلسات الحوارية التفاعلية والمائدة المستديرة الوزارية مع الأمين العام للاتحاد الدولي، وأيضاً مسار الخبراء الذي يضم الجلسات التخصصية، وسلسلة من ورش العمل، كما يتضمن البرنامج مسار المسابقة الإبداعية للشباب «الهاكثون»، وتنعقد فعالياته هذا العام عبر تقنيات الاجتماعات عبر الإنترنت.

ويوفر المنتدى ملتقى لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق أهداف القمة العالمية في مسارات عديدة مثل نشر استخدام وسائل الاتصالات والإنترنت وتعزيز الأمن والثقة في استخدام التقنيات الرقمية من بين مسارات أخرى.

ويعتبر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية رفيعة المستوى يتم من خلالها تنسيق الجهود بين مختلف دول العالم والمنظمات الرائدة فيما يتعلق بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية والتنمية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول وتدعيم جهود التحول الرقمي الشامل، ما يحقق المزيد من التكامل مع أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات رقمية تدعم مختلف القطاعات وتخلق المزيد من الفرص التنموية خاصة في دول الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر.