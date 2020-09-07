شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، 9الاثنين، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020- 2021 والتي شملت ترقية 500 رئيس من الفئة «ب» إلى رئيس من الفئة «أ»، و500 قاضٍ إلى درجة رئيس من الفئة «ب.»
تضمنت الحركة التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، وتلبية الرغبات في ضوء قواعد المجلس ووفقًا لحاجة المحاكم.
وحدد «القضاء الأعلى»، وفقًا لقانون السلطة القضائية، غدًا الثلاثاء موعدًا لتلقي التظلمات حتى الاثنين المقبل.
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