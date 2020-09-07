شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يستقبل أمين المجلس الأعلي للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلي للجامعات بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة بنها.

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة بنها، بانعقاد المجلس الأعلي للجامعات لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية في جامعة بنها مشيرا إلى ان الجامعة شهدت تقدما ملحوظا في كافة القطاعات وتحسن ترتيبها في التصنيفات الدولية فضلا عن إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بالكليات وتطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل وكذلك افتتاح كليات جديدة بالجامعة.

ووجّه محافظ القليوبية التحية لأعضاء المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية، مؤكدا أن جامعة بنها بيت الخبرة الأول للمحافظة في تنفيذ كافة المشروعات والبحوث لخدمة أبناء المحافظة.

من جانبه وجه أمين المجلس الأعلى للجامعات الشكر لجامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب مؤكدا أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات منها استعدادات العام الدراسى الجديد والتعليم الهجين.