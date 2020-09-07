شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الطفلة «أروى» تكشف كواليس يوم الجريمة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة فاضلة، جدة الطفلة «أروى» صاحبة الـ 5 سنوات والتي قتلها عمها واغتصبها وسرق كليتيها، أنها قامت بتربية القاتل «أحمد» وشهرته «علاء» منذ أن كان عمره 40 يومًا، وكانت تعطف عليه وتعتبرة مثل ابنها ولم تبخل عليه بأي شىء على الإطلاق ولكنه خان العشرة وقتل حفيدت «أروى» بلا رحمة لصرخاتها.

وأضافت «إسراء»، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أن القاتل علاء طلب شنطتين كبيرتين ليلة الحادث البشع بحجة أنه سيأخذ ملابسه كلها ويسكن في الإسماعيلية لأنه سيتقدم في معهد التمريض هناك ويقيم بجوار المعهد كما يدعي رغم أنه كان عنده ملحق في أحد المواد في شهادة الدبلوم التجاري.

وتابعت: «جاء علاء القاتل إلى البيت قبل يوم الحادث بيوم وأخذ الشنط وليلة الحادث اختفى واختفت معه الطفلة أروى تحديدًا الساعة الثامنة مساءً وكانت كل الشكوك تتجه نجو علاء بأنه هو من أخذها وخطف الطفلة، وعندما سألته عن أروى نفى أنها معه وشتمني بألفاظ خارجة، معقبة:»لم نتذوق طعم النوم على مدار الأيام الماضية بعد اختفاء أروى«.

وأوضحت السيدة فاضلة جدة الطفلة «أروى»: «لما شوفت صورة حفيدتي وهي ميتة ومقيدة اليدين والأرجل كنت بموت وقلبي كاد أن يقف من هول الصدمة، غير مصدقة الاحداث»، ودخلت في نوبة من البكاء الشديد حتى الانهيار التام، قائلة: «لو شفت علاء سأقول له عملت كده في أروى ليه.. أنا ربيتك زي ما ربيتها يا قليل الدين».