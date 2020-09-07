شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقرر خفض قيم التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء على مختلف المستويات بالمدن والاحياء والقرى وتوابعها، إضافة إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة، بنسبة 10%، لكل القيم الورادة بالقرار رقم 784 لسنة 2019.

وقال المهندس عبدالله العمري، القائم بعمل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، في بيان على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إن قرار المحافظ شمل تخفيض قيمة مقابل التصالح لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 بنسبه 10%، على ألا تقل عن الحد الأدنى 50 جنيها، كما قرر المحافظ تخفيض قيمة مقابل التصالح لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون المدن بنسبة 50%،على آلا تقل عن 80 جنيها.

كانت محافظ القليوبية أصدر القرار رقم 784 لسنة 2019، سبتمبر الماضي، لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على مستوى المدن والمراكز والقرى، حيث تضمن القرار أسعار متر التصالح لتوابع القرى ( 50ج و100ج و200ج و100ج و50ج و250ج)، وذلك (للسكني حتى 6 أدوار، والسكني أعلى من 6 أدوار أو على شوارع أكبر من 12م، والتجاري، والإداري،

والصناعي، وغيرها)،على التوالي، وبالنسبة للقرى ( 75ج، و150ج، و300ج، و150ج، و75ج، 375ج)، على التوالي، وبالنسبة لمراكز ومدن طوخ وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص، بلغت أسعار التصالح للمتر، ( 150ج، و200ج، و600ج، و300ج، و150ج، 750ج)، على التوالي، وفي كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، بلغت ( 200ج، و250ج، و800ج، و400ج، 200ج، 1000ج)، على التوالي، وبالنسبة لمدينة شبرا الخيمة (حي شرق وحي غرب)، بلغ سعر التصالح للمتر( 250ج، و350ج، و1000ج، 500ج، و250ج، 1250ج)، على التوالي، بينما بلغ سعر التصالح للمتر في عاصمة المحافظة مدينة بنها ( 300ج، و400ج، و1200ج، و600ج، 300ج، 1500ج)، على التوالي، وذلك قبل صدور قرار المحافظ بتخفيض كل هذه القيم.