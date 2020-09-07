شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: السكة الحديد ترفع عربات الـ«Top VIP» من الخدمة مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر رسمية بالسكة الحديد ان ادارة التشغيل بالهيئة قررت رفع العربتين top VIP من التشغيل مؤقتًا، وذلك لاجراء الصيانة الدورية لهما. وأوضحت المصادر أنه تم ضم العربتين للتشغيل في قطارات الـ VIP بدلا من النوم ابتداءً من شهر يوليو الماضي. كانت الهيئة قرّرت رفع أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم TOP VIP إلى 375 جنيهًا للتذكرة بدلًا من 300 جنيه. وتعد هذه العربات أفخم عربات تعمل في السكة الحديد، وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية ضمن ۲۱۲ عربة مكيفة أخرى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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