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شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية اجتماعه الاثنين، في جامعة بنها برئاسة الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
وقال الدكتور «لطيف» إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الهامة الخاصة بقطاع شؤون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية منها استعدادات العام الدراسى الجديد والتعليم الهجين.
وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة بنها بانعقاد المجلس الأعلي للجامعات لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية في جامعة بنها مشيرا إلى ان الجامعة شهدت تقدما ملحوظا في كافة القطاعات وتحسن ترتيبها في التصنيفات الدولية فضلا عن إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بالكليات وتطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل وكذلك افتتاح كليات جديدة بالجامعة.
وأشار الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الفصل الدراسي الماضى كان فصل استثنائي ونجحت الجامعات الحكومية في استكماله بصورة جيدة بالرغم من التحديات التي واجهتها خلاله
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