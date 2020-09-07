شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للتعليم» يعقد اجتماعه بجامعة بنها ويناقش استعدادت العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية اجتماعه الاثنين في رحاب جامعة بنها برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور لطيف إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الهامة الخاصة بقطاع شؤون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية منها استعدادات العام الدراسي الجديد والتعليم الهجين.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اليوم قد استقبل في مكتبه الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الاعلي للجامعات بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة بنها.

وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة بنها بانعقاد المجلس الأعلي للجامعات لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية في جامعة بنها، مشيرا إلى ان الجامعة قد شهدت تقدما ملحوظا في كافة القطاعات وتحسن ترتيبها في التصنيفات الدولية فضلا عن إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بالكليات وتطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل وكذلك افتتاح كليات جديدة بالجامعة.

وأشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن الفصل الدراسي الماضى كان فصل استثنائي ونجحت الجامعات الحكومية في استكماله بصورة جيدة بالرغم من التحديات التي واجهتها خلاله.

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