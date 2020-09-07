شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تزيل منطقة «إسطبل عنتر» فى مصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأعمال التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة منطقة إسطبل عنتر العشوائية فى حى مصر القديمة.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية: «إسطبل عنتر هو إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020»، مشيرًا إلى أنه ستتم إزالة ٢٦٢ عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات متكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف: «الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من ١٢٠ ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى ٢٤ ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التى أقامتها فى الأسمرات ا و٢ و٣ والمحروسة ١ وأهالينا ١ وروضة السيدة زينب.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تزيل حاليا المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة وإسطبل عنتر ودار السلام.