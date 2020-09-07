شكرا لقرائتكم خبر عن مجافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات الجارية بمنطقة الهضبة في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ خلال جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ.

يتم رفع كفاءة الطرق وعمل الأرصفة انترلوك بشارع البحر، والذي يشمل عدد من المنشآت السكنية والسياحية.

كما تم عمل ممشى لكورنيش البحر لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين وليس فئة معينة، بالإضافة لعدد من المتنزهات والاستراحات والمشايات الحضارية، ومن المتوقع الانتهاء من هذة الأعمال خلال فترة وجيزة لتكون جاهزة للإفتتاح خلال احتفالات انتصارات أكتوبر القادم.

وكانت منطقة الهضبة قد خضعت لعملية تطوير شاملة وخاصة شارع البحر المطل على حافة الهضبة، وتم رصف معظم الطرق المؤدية لشارع البحر، كما تم تدبيش وتهذيب هضبة أم السيد.