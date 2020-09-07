شكرا لقرائتكم خبر عن استولت على مقررات بـ933 ألف جنيه.. انقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس «تموين الدرب الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بانقضاء الدعوى الجنائية لمدير مكتب تموين الدرب الأحمر للتصالح، في اتهامها باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، وأمانة سر محمد علاء الدين حمزة.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات لأنها في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفًا عامًا، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك على مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932 ألفا و572 جنيها و45 قرشًا، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها، بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.