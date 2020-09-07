شكرا لقرائتكم خبر عن خالة الطفلة «أروى»: «كنت بعتبر القاتل أخويا.. ومقدرتش أشوف جثتها في المشرحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت خالة الطفلة «أروى» صاحبة الـ 5 سنوات والتي قتلها عمها واغتصبها وسرق كليتيها، إن الطفلة أروى كانت تنام بجوارها كل يوم منذ أن كان عمرها 7 أيام بعدما تركها والدها عقب انفصاله عن والدتها، ولم تفارقها ليلة واحدة إلى أن قتلها ابن عمي أحمد وشهرته علاء يوم الخميس الماضي بلا رحمة.

وأضافت «خالة الطفلة أروى»، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أنها عندما رأت ابنة شقيقتها أروى بعد مقتلها في مشرحة المستشفي كان المشهد فظيع ولم أقدر على مشاهدته، قائلة: «مقدرتش أشوف جثة بنت أختي أروى في المشرحة والجاني قطع جسمها».

وأوضحت باكية أنها وقفت أمام جثة أروى وهى تُغسل ودعيت ربنا أن يأتي حقها من القاتل عديم الدين والضمير، مشيرة إلى أنها كانت تعتبر القاتل أخوها وعم الطفلة أروى، مطالبة بالقصاص العادل من القاتل قائلة: «لا بد من الحساب والقصاص، والجزاء من جنس العمل».