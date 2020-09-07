شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على شهادة «بورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم. أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن: 1- فتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية في تخصصات: [ الجراحة العامة وتخصصاتها- الباطنة العامة وتخصصاتها- طب الأطفال وتخصصاته- التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم- الرعاية المركزة ]. 2- فتح باب التسجيل للدفعة رقم ( 2 ) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في تخصصات [ إدارة المستشفيات المهنية- إقتصاديات الصحة- إدارة الرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية ] . على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بــ 7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون، منشية البكرى.. في الفترة من (20- 30 سبتمبر 2020 )، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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