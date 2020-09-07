شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب يكرم نائب رئيس جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات الحكومية في جلسته التي عُقدت الاثنين، بجامعة بنها، الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب المجلس عن اعتزازه وتقديره للدكتور المغربى وما قدمه لجامعة بنها ومشاركته الإيجابية في إثراء الحياة الطلابية والأكاديمية داخل الجامعة.

وأشاد أعضاء المجلس بالتطور الملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية بجامعة بنها وانعكس ذلك بشكل واضح في تقدم الجامعة وتحسين ترتيبها طبقا لأحدث تصنيف الجامعات العالمية.

من جانبه أشاد رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد بما قدمه نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة، مؤكدا أن المغربي تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وقادها بثقة واقتدار.

من جانبه أعرب الدكتور حسين المغربى عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب كافة.

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