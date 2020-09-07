محافظ بورسعيد يكرم قيادات «الشباب والرياضة» بعد الحصول علي جائزة الإبداع والتمييز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان المحافظة، وذلك بعد حصول المديرية على جائزة «الإبداع والتميز» وتكريم وزير الشباب والرياضة لاسم المديرية. وأهدى المحافظ شهادات التقدير وميدالية بورسعيد إلى قيادات مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور على ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبدالفتاح حافظ وكيل المديرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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