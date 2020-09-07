شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القضاء الأعلى يتلقى التظلمات على الجزء الثانى من الحركة للقضائية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ، غدا الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2020- 2021، حيث كان المجلس قد قرر تلقى التظلمات لمدة أسبوع ينتهي فى 14 سبتمبر الحالى.

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واعتمد مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، اليوم، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

ويذكر أن الجزء الثاني من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التي تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم والرغبات والحالات المرضية، كما يتضمن ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.