شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على 4 رسائل دكتوراه وألف 150 كتابا.. تعرف على قصة الدكتور عبد الفتاح غنيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، دكتوراه فى "الكيمياء، الفيزياء، البيولوجى، علم الجمال"، إنه رغم حصوله على أربع رسائل دكتوراه فى مختلف المجالات وأشرف على أكثر من 500 رسالة ماجستير ودكتوراه، وألف 150 كتاباً، إلا أنه مازال يشعر أنه "يحبو ببطئ فى طريق العلم والمعرفة".

وأضاف "غنيمة"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنه تأثر كثيراً بوالده الذى كان دائماً يحثه على القراءة وتحصيل العلم منذ أن كان طفلاً، وتابع:"وبفضل الله ودعاء الوالدين والإصرار على تحصيل العلم أحس أنى أحبو فى طريق العلم والمعرفة حتى الآن.. أكثر شخص أحبه فى حياتى هو والدى الذى كان يعمل إمام وخطيب مسجد، ولدرجة أنى أحب أى إنسان أسمه مصطفى".

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وأشار "غنيمة"، إلى أنه يعتز بالفترة التى قضاها فى الجيش المصرى، حتى وصل رتبة مقدم فى قيادة قوات الدفاع الجوى، وشارك فى حرب 67 و73، كما عمل مدرس بكلية الدفاع الجوى، وتابع: "أنا كنت بدرس وأنا نقيب ورائد لأساتذتى من العقداء والعمداء بمعهد الدفاع الجوى.. كنت بدرس حرب بيولوجية ونووية وأسلحة دمار شامل وتكتيك حربى".

ولفت "غنيمة"، إلى أنه حصل فى أوائل الثمانينات على أول دكتوراه له فى فلسفة العلوم، وهذا ما قربنى إلى أستاذتى فى العلم، وعمالقته، وتابع: "حياتى كلها كانت بين عمالقة العلم ولم أكن أخرج وأذهب للأندية مثل الطلاب ولكن حياتى كلها كانت فى العلم".

وأشار "غنيمة"، إلى أنه يعمل أستاذ بكلية فنون جامعة الإسكندرية وفنون تطبيقية بالقاهرة، منذ 47 عاماً، وتابع: "ناقشت 514 رسالة دكتوراه وماجستير".