شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى بإيطاليا يكشف أسباب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الشرع أخصائى جراحة فى إيطاليا، أن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا هو التراخى في الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتصدى لهذا الوباء، بجانب التخفيف الكبير في الإجراءات الاحترازية بالعديد من دول أوروبا.
وأضاف أخصائى الجراحة في إيطاليا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، العديد من المواطنين في أوروبا أصبح لديهم حالة الغضب من عودة بعد إجراءات الغلق وفرض بعض القيود عقب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بهذا الفيروس المستجد في القارة العجوز.
ولفت الدكتور محمد الشرع، إلى أن هناك مخاوف لدى الرأى العام الأوروبى من أن تتعرض دول أوروبا إلى موجة ثانية من انتشار الفيروس تكون أقوى من الموجة الأولى، خاصة بعد التزايد الكبير في أعداد الإصابات بعد أسابيع كثيرة من انخفاض الإصابات بالفيروس.
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