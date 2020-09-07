شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الدين الهلالى يصف المراكز الإفتائية بالرأى الواحد بغير الأمينة علميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن البرامج والمراكز الإفتائية بالرأى الواحد ليست صادقة ولا أمينة علميا، وليست مهنية. وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "كن أنت"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البرامج والمراكز الإفتائية بالرأى الواحد ليست صادقة علميا وفقهيا لأنها لو كانت كذلك لقامت بالإشارة إلى كل الفتاوى والأراء في المسألة التي تسأل عنها، وليست أمينة علميا لأنها عندما تتحدث عن الرأي الذى تقدمه تنسبه للإسلام ولا تنسبه لقائله، أو لمدرسة ومذهب قائله، فعندما يصدرون فتوى يقولون "الدين يقول" أو "الإسلام يقول"، ولا يقولون مصدر الفتوى مثل "الإمام أبو حنيفة" أو "الإمام الشافعى".
وأكد الدكتور سعد الدين الهلالى، خلال برنامجه "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية، وصية من الله فى وصف المواريث لم يمنع صاحب المال قبل أن يموت من أن يقوم بتصفير تركته، أى يقوم بتقسيمها بين أبنائه، حيث ورد في حديث رواه البخارى ومسلم، عن الحارث بن عمرو وعن السيدة عائشة "أن سيدنا رسول الله ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شاها ولا ناقة إلا سلاحه وبغلته البيضاء"، وفى رواية البخارى من حديث عمرو بن الحارث الذى يقول "وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل"، وفى رواية مسلم عن السيدة عائشة تقول "ولم يترك وصية".
وأضاف الدكتور سعد الدين الهلالى، أن وصف الله لأحكام المواريث بأنها وصية من الله لم يمنع الاجتهاد من إنصاف المتضررين من ذلك التقسيم، وأكد أن الصحابة وبعض الفقهاء أنصفوا المتضررين من الميراث، حيث إن سيدنا عمر اجتهد واستطاع أن يأتي باجتهاد في التفسير بنص القرآن بما يحقق رفع الضرر.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الدين الهلالى يصف المراكز الإفتائية بالرأى الواحد بغير الأمينة علميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.