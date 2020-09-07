شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصرى يؤكد توصله لـ 5 آلاف شكل للفظ الجلالة فى المصادر القديمة والحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، دكتوراه فى "الكيمياء، الفيزياء، البيولوجى، علم الجمال"، إنه أجرى دراسة على كيفية كتابة لفظ الجلالة فى المصاحف والمخطوطات القديمة، إلى جانب كيفية كتابتها فى التحف الإسلامية على مر العصور، مؤكداً أن الدراسة توصلت إلى 5 آلاف شكل للفظ الجلالة.

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وأضاف "غنيمة"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنه درس الخط العربى لمدة 6 سنوات وتخصص فيه، حتى حصل على 2 دبلوم، فى الخط العربى، وتابع: "حصلت على دبلوم تزييف وتزوير وأنا الوحيد فى مصر اللى حصلت على هذا.. وأنا أقدم واحد فى مجال التزوير والتزييف فى مصر والعالم العربى، ومقيد فى المحاكم بالإسكندرية والقاهرة كخبير".

ولفت "غنيمة"، إلى أن بداية عمله كخبير فى مجال التزييف والتزوير، يعود إلى واقعة شهدها أحد البنوك بالإسكندرية، والقاضى الذى كان يتولى هذه القضية، كان جار له، واستعان به فى القضية، وتابع: "عندما أطلعت على الأوراق قلت له أن هذه الإمضاءات كلها وقعت بيد واحدة رغم أنها لابد أن تكون لأربع أشخاص.. ومن وقتها تم دعوتى بوزارة العدل لحلف اليمين من أجل أن أكون خبيراً لها فى هذا المجال".

وفى سياق آخر، قال "غنيمة"، إنه أجرى دراسة للوقوف على أسباب جمال وجه المرأة، موضحاً أن الدراسة اكتشفت أنه إلى جانب عوامل مثل النظام الغذائى والرياضة، فأن الكلمة الطبية التى تقال للمرأة تساعد على أحمرار وجهها، وتزدها جمالاً.