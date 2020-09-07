شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة، والتى ستكون بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح"، حيث أكدت الوزارة أن اختيار موضوع الخطبة جاء لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد.

وأكدت الوزارة، أن الخطبة ستكون فى حدود 10 دقائق، وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها، الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح، ومشيرة إلى أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.