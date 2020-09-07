40 مدينة جديدة تنقذ مصر من العشوائية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مخططات الدولة كلمة السر لاستعادة الوجه الحضارى.. 40 مدينة جديدة تنقذ مصر من العشوائية.. 40 مليون وحدة سكنية تكتسب شرعيتها بـ «قانون التصالح».. 2.8 مليون مبنى بـ 6 أنواع من المخالفات على مستوى الجمهورية.. وجهود الحكومة تحاصر الاعتداء على الرقعة الزراعية.

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ـ مخططات الدولة كلمة السر لاستعادة الوجه الحضارى.. 40 مدينة جديدة تنقذ مصر من العشوائية.. 40 مليون وحدة سكنية تكتسب شرعيتها بـ «قانون التصالح».. 2.8 مليون مبنى بـ 6 أنواع من المخالفات على مستوى الجمهورية.. وجهود الحكومة تحاصر الاعتداء على الرقعة الزراعية

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