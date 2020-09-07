شكرا لقرائتكم خبر عن ستعطى المزارع حقه.. القابضة للغزل والنسيج تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والسيج، إنه كان يوجد بعض السلبيات في المزادات العام الماضى بمنظومة الغزل، لعدم مشاركة القطاع الخاص، والآن تم إضافة القطاع الخاص للمزادات لتفادى أى تكرار أى مشكلات حدثت خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للتداول ستعطى المزارع حقه وفقا للأسعار العالمية، دون أن يقيضه أحد بسعر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أن الإقبال جيد للغاية على المشاركة في المزادات، وفى محافظى الفيوم والسويس هناك مزادين، وتم إرسائهم على 4 شركات قطاع خاص، موضحا أنه سيتم منح المزارع 70% من قيمة القطن فى البداية وخلال أسبوع يحصل على باقى قيمة المحصول.