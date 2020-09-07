شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق يكشف جهود الدولة المصرية لدعم أشقائها العرب ومسانداتها للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أحمد حجاج أمين عام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، أن الدولة المصرية تقدم مساعدات عديدة لدولة السودان الشقيقة، بسبب الفيضانات الضخمة التى ضربت الخرطوم وتسببت فى تشريد الكثير من السودانيين.

وأضاف أمين عام المساعد لمنظمة الوحدة الافريقية سابقا، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية دائما ما تقف بجانب أشقائها العرب حال تعرضهم لأى أزمات، وهو ما حدث أيضًا مع لبنان عدما شهدت انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الماضية.

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وأوضح حجاج، أن العلاقات المصرية السودانية قوية للغاية، وأن دائما ما تقدم مصر يد العون لجميع أشقائها العرب من منطلق مكانة مصر ودورها الريادى في المنطقة العربية.

وفى وقت سابق أعلن القائم بالأعمال المصرى فى السودان السفير نادر زكى، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ستبدأ غدًا زيارة إلى السودان، وقال السفير نادر زكى، فى تصريحات بمطار الخرطوم اليوم الإثنين، خلال تسليم شحنة من المساعدات المصرية إلى السودان، إن وزيرة الصحة ستبدأ غدًا زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفد طبى مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.

وأوضح أن الفريق الطبي المصرى سيبقى فى السودان حتى الاطمئنان على انحسار الأزمة الحالية، التى خلفتها السيول والفيضانات التى ضربت السودان.