شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث مع "الاتصالات" فرص التحول إلى جامعة ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم فريق تقييم قدرات جامعة حلوان في زيارة لهم تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك لتحويل جامعة حلوان إلى جامعة ذكية من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات, بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور أيمن خليفة المدير التنفيذي للمعلومات.

وضم فريق الزيارة الدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات الالكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هيثم حمزة مدير الأبحاث والتطوير بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد أمين والمهندسة أسماء أنور والمهندسة مروة كمال مستشاري البحث والتطوير بوزارة الاتصالات، والدكتورة رشا بدري مدير وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

رحب رئيس جامعة حلوان بجميع الضيوف في رحاب جامعة حلوان، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستكون بمثابة حجر الزاوية في تطوير الجامعات خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أن جامعة حلوان سباقة في التحول إلى جامعة رقمية، ولديها من العقول والإمكانات ما يؤهلها لذلك؛ إذ إنَّها تمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى جامعة ذكية تماشيًا مع المتغيرات والتطورات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي الذي يساهم في تحقيق التطوير والسرعة في إنجاز العديد من المشروعات والأهداف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتيسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى أن الجامعة تشهد تطورًا ملحوظا في التحول الرقمي والخدمات التعليمية والبحثية في ظل دعم وزارتي التعليم العالي ووزارة الاتصالات لفكرة الجامعة الذكية.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، استعرض الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي رؤية الجامعة الذكية في ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان 2020 /2025 وتم إعداد الخطة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2015 /2030، والتحول الرقمي للجامعات، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوجه نحو جامعات الجيل الرابع، وتقييم أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2015- 2020.

وكذلك تم عرض مقترح رؤية الجامعة بأن تكون رائدة في إنتاج المعرفة واستثمارها؛ لتحقيق تصنيف متقدم عالميا لتحقيق مقومات الجيل الرابع، وتقديم مقترح رسالة الجامعة التي تعمل على تحقيق الريادة والابتكار في إنتاج المعرفة من خلال توفير منظومة ذكية للتعليم والتعلم عالية الجودة وتقديم بحث علمي تطبيقي متميز من خلال التركيز على عدد من المجالات وهي التعليم والتعلم، والدراسات العليا، والبحث العلمي والابتكار، والمشاركة المجتمعية، والتخطيط العمراني والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع للفريق بدأ بتقديم عرض افتتاحي لأهداف خدمة التقييم وتفاصيلها العامة والمخرجات المتوقعة منها، هذا إلى جانب عرض أهداف الجامعة ومناقشتها ورؤيتها للجامعة الذكية وخططها للتحول الرقمي ومناقشة الأولويات والتحديات والاعتبارات المتعلقة باستراتيجية الجامعة، كذلك تضمن الاجتماع مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة بهدف إدارة التعلم الالكتروني والمناهج والموارد التعليمية المستخدمة، والتفاصيل الخاصة بالجدول والمحاضرات، والمحاضرين وأماكن المحاضرات، وتوزيع الطلبة على المجموعات، والتفاصيل الخاصة باستخدام وسائل التواصل كافة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة, كذلك تم عرض كيفية إدارة التفاصيل الخاصة بالمعامل والأجهزة والبرمجيات المختلفة المستخدمة للتدريب العملي للطلاب، وإعداد فصول ذكية بما تتطلبه من أجهزة وبرمجيات, وإدارة التفاصيل الخاصة بالتدريب الصيفي للطلبة في الشركات ومراكز التدريب.

كما تم عقد اجتماع مصغر لمناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة بهدف إدارة التفاصيل الخاصة بتقييم الطلاب خلال العام الجامعي في نهاية العام, والتفاصيل الخاصة باستخراج الشهادات للطلبة، إلى جانب اجتماع لمناقشة التفاصيل الخاصة بالأبحاث والمشروعات البحثية، وإدارة التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية لطلبة الدراسات العليا.