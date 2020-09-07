شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اعتماد 89 خطيب مكافأة جديد من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استخراج تصريح خطابة لهم وعددهم ( 89 ) خطيبًا. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن القرار جاء حرصًا من وزارة الأوقاف على تجديد الخطاب الديني ، والنهوض بمستوى الدعاة والوقوف على مدى قدرتهم على العطاء الدعوى.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق اليوم، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 73 خطيبًا.

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%، أما فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014، كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.