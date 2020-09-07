شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة رفع الأثقال شيماء خلف عبر فيس بوك: "الجزيرة قناة زبالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في صفعة جديدة لقنوات الجماعة الإرهابية وجزيرة الشيطان، نشرت بطلة رفع الأثقال شيماء خلف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تكذيبا لما نشرته القناة القطرية بشكل تحريضى لفيديو منسوب لها وذلك ضمن خطة القناة القطرية الممنهجة للتحريض وإثارة الرأي العام في الداخل المصري.

وكتبت خلف عبر صفحتها "فيس بوك": "قناة الجزيرة دي قناة زبالة وكل اللي فيها مش كويسين دي أوسخ قناة".

يذكر أن القناة القطرية تعمدت ترويج الأكاذيب ولم تتوان فى بث الشائعات عن مصر والمصريين، لم تلتفت إلى أن ملف تطوير المناطق العشوائية فى مصر بشكل عام ومحافظة القاهرة بشكل خاص شهد تطورا كبيرا، وذلك بعد حل مشاكل أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.