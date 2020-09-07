شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعين نائبا وسكرتيرا لحى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف محمد جمال حسان إبراهيم، للعمل نائبا لرئيس حي العمرانية، كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف جمال على أمين، للعمل سكرتير حى العمرانية.

وكان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين المهندس طه عبد الصادق رئيسًا لحى الطالبية الجديد، بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإنشاء الحى الجديد وفصله عن حى العمرانية.

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وبإنشاء حى الطالبية الجديد يصبح عدد أحياء الجيزة 9 يتبعون مدينة الجيزة، وهم " الطالبية، الدقى، والعجوزة، والهرم، والعمرانية، وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والوراق".

كما شمل قرار المحافظ تشكيل الهيكل التنظيمى للحى بالكامل، وتم تعيين محمود محمد أحمد منصور، نائب رئيس الحى، وإجلال محمد مرسى سكرتير الحى، ورشا رشاد صادق مدير التخطيط والمتابعة، وشربينى مصطفى شربينى مدير التابعة الميدانية، والمهندسة نجوى على عبد الحليم، مدير الإدارات الهندسية، وآخرين حيث شمل القرار تعيين 17 موظفا بخلاف رئيس الحى.

وتم تخصيص مبنى مؤقت للحى بمبنى ديوان حى العمرانية وتم اتخاذ دور كامل بديوان الحى، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن الحي الجديد يكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية، على أن تقتصر الحدود الإدارية لقسم العمرانية على نطاق الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.