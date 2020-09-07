شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 36 رحلة دولية تقل 3400 راكب إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 36 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3400 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، الشارقة، إربيل، البحرين، بيروت، لاجوس، واشنطن، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، تونس، ، و 3 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، المدينة المنورة، الدمام، و 7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.