شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يثمن دعم مصر لبلاده فى أزمة الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، الدعم الذي قدمته الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها مصر، لبلاده، في أزمة الفيضانات التي خلفت أضرارا بشرية ومادية بالغة.

وأكد قمر الدين، خلال لقائه اليوم الإثنين مع رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، ثقته في استجابة المجتمع الدولي لمساعدة السودان في هذا الظرف الدقيق.

وقدم وزير الخارجية المُكلف عرضًا حول إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات جراء الإرتفاع غير المسبوق في مناسيب النيل، مشيراً إلى أن القرار جاء عقب فيضانات هذا العام التي ضربت ١٦ ولاية من ولايات السودان.

وقال إن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال عامي ١٩٨٨ و ١٩٤٦، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

من جابنهم، أعرب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي عن بالغ أسفهم وترحمهم على ضحايا الفيضانات، واستعداد بلادهم لتقديم العون اللازم للأسر المتأثرة.

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