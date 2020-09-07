شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى "يوم العمال": وفرنا 2.6 مليون وظيفة منذ مايو والبطالة تتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى أطلق عليه إنه "مؤتمر يوم العمال"، حيث تحتفل الولايات المتحدة بعيد العمال اليوم إنه تحدث مع رؤساء اتحادات العمال لتهنئتهم بيوم العمال وللاحتفال العامل الأمريكى.

وأضاف أن الولايات المتحدة واجهت أقل تراجع فى الاقتصاد بالمقارنة بالدول الغربية، وتتعافى سريعا من آثار الوباء.

وقال إنه تم إضافة 2.6 مليون وظيفة منذ شهر مايو. وقال إنه تم إضافة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس ، و 1.7 مليون وظيفة معدلة في يوليو و 4.8 مليون وظيفة في يونيو، مؤكدا: أن معدل البطالة تراجع إلى 8.4% فى أغسطس.

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وقال إنه تحت قيادته العام المقبل، سيكون الاقتصاد الأمريكى فى أفضل وضع له على الإطلاق، حيث بدأت مؤشرات تحسن الاقتصاد تظهر وبدأت آثار الوباء فى التراجع.

وأضاف أنه تحت قيادته كذلك ستوفر الولايات المتحدة لقاح لفيروس كورونا، وفي تغريدة للإعلان عن المؤتمر ، قال ترامب إن "أرقام الوظائف والعودة الاقتصادية تبدو كبيرة".