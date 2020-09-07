شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. متحدث العاصمة الإدارية فى ظهور خاص على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فى لقاء مباشر مع تليفزيون الخليج 365 بعد قليل.
ويكشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية فى الحوار الذى أجراه الزميل تامر إسماعيل فى الفقرة الموسعة لتليفزيون الخليج 365 تفاصيل مراحل تنفيذ المرحلة الأولى وموعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل، وموعد تسليم الحي الحكومى، والمقصود من مصطلح مدينة ذكية .
كما يجيب المتحدث باسم العاصمة الإدارية على العديد من الأسئلة حول موقف الحكومة من توفير وحدات سكنية للعاملين في الوزارات في الحي الحكومي، وهل تم بناء العاصمة للأغنياء فقط.
انتظروا الحوار الذي سيذاع مباشرة على صفحات الخليج 365 المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى .. تابعونا.
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