فتح باب التسجيل بالأكاديمية الطبية العسكرية للحصول على بورد من الكلية الملكية البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة ، أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات: [ الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم - الرعاية المركزة ]. كما تعلن عّن فتح باب التسجيل للدفعة رقم ( 2 ) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى تخصصات [ إدارة المستشفيات المهنية - إقتصاديات الصحة - إدارة الرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية ] . Advertisements على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بــ 7 شارع إحسان عبدالقدوس ، الخليفة المأمون ، منشية البكرى .. فى الفترة من (20 - 30 سبتمبر 2020 ) ، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020 .

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