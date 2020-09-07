فتوى اليوم.. توفى زوجى فما حكم قائمة المنقولات هل هى ميراث أم ملك لى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو: "توفى زوجى فما حكم قائمة المنقولات هل هى ميراث أم ملك لي؟"، وجاء رد اللجنة كالآتى: من حق الزوجة الحصول على قائمة بمحتويات مسكن الزوجية بناء على الاتفاق المبرم بينهما، وهذا الحق مقرر لها شرعًا وقانونًا. وتكون هذه المنقولات دينًا فى ذمة الزوج تستحقه الزوجة قبل قسمة التركة على مستحقيها، قال تعالى فى آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أو دَيْنٍ} [النساء: 11]، فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون، وتنفيذ الوصية فى حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

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