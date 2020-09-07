شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. العام الدراسى دون تخفيض فى المناهج أو ساعات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكى وفقا لأعلى المعايير العالمية، وإعلان رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم أن العام الدراسى سوف يتم دون تخفيض فى المناهج أو ساعات الدراسة، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر اليوم..

السيسى يجتمع بمدبولى ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والنقل ويوجه بالبدء الفورى فى إنشاء منظومة النقل الذكى وفقاً لأعلى المعايير العالمية..والتوسع فى تطبيق المراحل الأولى للمنظومة لتشمل 20 محوراً رئيسياً

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في انشاء منظومة النقل الذكي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.

العام الدراسى دون تخفيض فى المناهج أو ساعات الدراسة.. قرار من التعليم

أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، أن العام الدراسى سوف يتم دون تخفيض فى المناهج أو ساعات الدراسة، وإنما سوف يتم الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد لتحقيق نواتج التعلم المرجوة وهذا سوف يخدم تحقيق الجودة التى تتحقق منها هيئة الجودة.

صفعة جديدة على وجه لجان "الاخوان الإرهابية" .. هاشتاج "مش نازلين يوم 20" يتصدر تويتر .. محبو الرئيس يتصدون للحسابات المزيفة والقنوات المحرضة ضد مصر ويتصدرون التريند.. ويسخرون "عملت كام هاشتاج وفشلت"

أصبحت جماعة الإخوان الإرهابية، على موعد كل يوم، بهاشتاج يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية، وقواتها المسلحة، وحكومتها، فالحسابات المفبركة، وقنوات الإخوان الإرهابية، يتلقون كل يوم هزيمة على مواقع التواصل الإجتماعى بتصدر هاشتاجات تدعم الدولة المصرية وقيادتها ورئيسها، وتتصدى لمحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى.

مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضررى السيول في السودان وجوبا

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان، فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.

انطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل غدا.. 52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا فى 14 محافظة.. الهيئة الوطنية تؤكد إجراء الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية.. وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

ينطلق غدًا الثلاثاء ماراثون التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، من إنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باتمام جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز والتى تسلمها القضاة أمس من مقار المحاكم الابتدائية فى 14 محافظة، قبل التوجه للجان التى يتولون الإشراف عليها.

الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 78.2%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 78.2 % بعد تسجيل 78108 حالة تعافى.

التعليم العالى تعلن إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد بالعام الدراسى الجديد.. عدم السماح بالدخول لأى طالب تتجاوز حرارته 37 .. تعقيم القاعات وتخصيص غرف عزل.. وإلغاء المسابقات الرياضية وتعليق الأنشطة الاجتماعية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إجراءات إعادة فتح الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة والأزهر الشريف بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد المقرر له 17 أكتوبر المقبل، ووضعت وزارة التعليم العالى مجموع من الضوابط المتعلقة إجراءات الدخول الى الحرم الجامعى بداية من عند مدخل الجامعة حيث يجب ان يتم إجراء فحص درجة الحرارة، كما أن أى طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، لن ُيسمح له بالدخول وعليه أن يتوجه الى عيادة او مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه.

قانون التصالح يقدم الحل لأزمة 20 مليون وحدة سكنية مخالفة فى مصر.. 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية.. والمخالفات تشمل 6 أنواع.. وشروط البناء تمنع زيادة الازدحام بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

كشف آخر تقرير تم تقديمة من الحكومة لمجلس النواب، عن عدد العقارات المخالفة فى مصر والذى وصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، كما أن عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، وعدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى محافظى القاهرة والجيزة، فقد سجل آخر حصر للمبانى المخالفة بالقاهرة أكثر من 80 ألف مبنى، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، وفى الجيزة 129 ألف مبنى مخالف، وهو عدد كبير للغاية.

Advertisements

ننشر الأسعار الجديدة للسيجار بعد قرار الزيادة الأخير

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومبانى اعتماد مجلس الإدارة لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، وتم التطبيق اعتباراً من أمس الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

أكاذيب الجزيرة.. مواطن يفضح فيديوهات القناة القطرية حول عزبة الصفيح.. فيديو

في الوقت الذى تواصل فيه قناة الجزيرة القطرية الحرب ضد مصر والمصريين والزعم بأن الحكومة تطرد الأهالى من المنازل نقلت القناة القطرية فيديو لنقل أهالى منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحى روض الفرج في محافظة القاهرة إلى الوحدات السكنية البديلة، وزعمت بأن الحكومة تطرد الأهالى من منازلها.

انكشف المستور.. بلاغ للأموال العامة يتهم صلاح دياب بشراء مصنع بأقل من سعره بـ58 مليون جنيه.. التحقيقات تكشف تهربه من سداد 75 مليون جنيه مخالفات وتهرب ضريبى فى عدد من القضايا.. وما زال الملف مليئا بالمخالفات

جرائم جديدة تطفو على السطح يوماً تلو الآخر لرجل الأعمال صلاح دياب، حيث تلقت مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغاً من حسن مندور عبد العزيز مندور، مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية " كوين"، يتهم فيه رجل الأعمال صلاح الدين أحمد طه دياب، وشهرته "صلاح دياب" صاحب مصانع "لابوار" للحلويات، والمحبوس على ذمة قضية مبانى بدون ترخيص.

النيابة السعودية تعلن الحكم بسجن 5 أشخاص 20 عاماً بقضية مقتل جمال خاشقجى

صرح المتحدث الرسمي للنيابه العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي .

سباق الحصول على لقاح كورونا يكثف صراع المخابرات على غرار حرب الفضاء.. نيويورك تايمز تكشف معارك تجسس بين الدول لمعرفة آخر نتائج أبحاث أدوية الفيروس المتفشى.. واتهامات أمريكية لموسكو وبكين بسرقة المعلومات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السباق من أجل الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا قد حفز حرب تجسس بين أجهزة استخبارات الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الحروب الاستخباراتية حول أبحاث اللقاحات قد زادت شدتها مع قيام الصين وروسيا بتوسيع جهودهما لـ "سرقة" العمل الأمريكى فى كل من معاهد الأبحاث والشركات، على حد زعمها.

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى الدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

"الاستئناف" تقضى بحبس سما المصرى سنتين فى التحريض على الفسق والفجور

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتعديل حكم حبس سما المصرى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

مصدر بالكاف يؤكد تراجع لجنة المسابقات وتأجيل نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

اقترب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من الإعلان عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقررة فى 25 و26 من شهر سبتمبر الجارى، على أن تقام مواجهات الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر فى المغرب، ثم يلتقى الأهلى مع الوداد فى المغرب باليوم التالى.

ميسي يظهر فى مقر تدريبات برشلونة لأول مرة بعد التراجع عن الرحيل

ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسبانى، للمرة الأولى فى مقر تدريبات الفريق، اليوم الاثنين، عقب أزمته مع البلوجرانا، التى انتهت بإعلانه البقاء فى كتالونيا، بعدما كان البرغوث قد أثار جدلا كبيرا بين جماهير الفريق بإعلانه رغبته فى مغادرة كامب نو بسبب عدة أزمات مع إدارة النادى.

رمضان صبحى يضع بندا مثيرا فى عقده الخرافى مع بيراميدز على خطى السعيد

أصبح رمضان صبحى هو أغلى لاعب فى تاريخ الكرة المصرية بعد انتقاله الرسمى لبيراميدز لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد شرائه من ناديه هدرسفيلد الإنجليزى ورفض اللاعب الاستمرار فى الأهلى بشكل نهائي.