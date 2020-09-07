القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية ، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كإحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة. وإتخذت كافة إجراءات اليقظة والإستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. Advertisements









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