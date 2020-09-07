شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار رخصة المرور الجديدة بـ 3100 جنيه والتجديد بـ 1200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخرج رخص القيادة داخل الوحدات المرورية، بمجموعة من الأوراق والإجراءات التي تستلزم استخراج الرخص للسائقين، وتكلفة الانتهاء من التراخيص داخل الوحدات بلغت 3100 جنيه للرخصة الجديدة و1200 جنيه لتجديد الرخص بعدما تم تخفيضها من 2400 جنيها. ويتم استخراج التراخيص بمجموعة من الإجراءات ومنها: 1-الترخيص بقسم المرور التابع لمحل إقامة مالك المركبة 2-يقدم طلب الترخيص المالك أو من ينوب عنه بتوكيل على نموذج 251 و 351 لأقسام المرور التى تستخدم الحاسب الآلى 3-مستند إثبات الشخصية بطاقة رقم قومى أو جواز سفر 4 - فى حالة الأجانب تعتمد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة 5-فى حالة تعدد محال الإقامة للمالك تقديم مستند رسمى لإثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز تراخيص تراخيص 6-تقديم سند الملكية أمثال فاتورة بيع معتمدة من قسم المرور بخاتم شعار الجمهورية فى حالى الإنتاج المحلى عقد بيع موثق من الشهر العقارى أو حكم قضائى نهائى يفصل فى ملكية المركبة أو إفراج جمركى من مصلحى الجمارك للمستورد أو سند ناقل للملكية من هيئات حكومية مع أوراق البيع بالمزاد العلنى أو حكم صادر بثبوت الوراثة مع شهادة الوفاة مع إقرار الورثة بما يختارونه مسئولا عن المركبة Advertisements 7-وثيقة التأمين الإجباري سارية مدة الترخيص 8-شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لغير السيارات الملاكي فى حالة استخدام سائق 9-نموذج الفحص الفنى مكتمل بمعرفة الفنيين ويشتمل نموذج الفحص البيئى وكذا نموذج فحص جهاز الإطفاء 10-سداد كافة الضرائب والرسوم المقررة 11-صرف اللوحات المعدنية وبعدها الرخصة المؤمنة 12-يجوز ترخيص السيارة الملاكى والدراجة النارية والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة لمده عام أو اتنين أو تلاتة أعوام حسب رغبة المالك بشرط عدم تجاوز موعد الفحص الفنى الدورى.

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