الحماية المدنية تنفذ أسرة من الموت في حريق شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في شقة سكنية بهضبة الأهرام. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في منطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم الهرم. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارت إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وأخلى رجال الإنقاذ الشقة من قاطنيها خاصة الأطفال دون تعرضهم لضرر، وتم محاصرة الحريق دون إصابات. وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران. وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من العمل الجنائي للمعاينة.

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