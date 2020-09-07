تحريات حريق شقة بولاق الدكرور: لا توجد شبة جنائية بالواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور. وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، كما تم إخطار النيابة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق. وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية في بولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، دون إصابات. حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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