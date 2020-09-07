"زحمة آخر النهار".. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الاثنين.

البداية من الطريق الدائري الذي يشهد تباطؤ في حركة السيارات للقادم من كارفو المعادي للبساتين، ومن وصلة المريوطية للمنيب وأعلى منطقة القومية العربية اتجاه الطريق الزراعي.

محور الأوتوستراد سجل زحاما من حسن مأمون لمكرم عبيد، وطريق صلاح سالم من أرض المعارض حتى كوبري الفردوس، ومن كوبري أكتوبر لشارع الطيران.

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كورنيش النيل للقادم من الدائري للمعادي والمتجه من مول أركاديا لوسط العاصمة يشهد زحاما مروريا، الأمر نفسه بمحور جوزيف تيتو بمحيط المستشفى السعودي الألماني في الاتجاهين.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من صلاح سالم لميدان رمسيس، ومن المهندسين إلى رمسيس.

محور 26 يوليو سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل ومحيط مترو جامعة القاهرة في محافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.