إحباط طرح ٥ أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية عن نشاط مالك مدشة أعلاف حيوانية في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وضبطت القوات 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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