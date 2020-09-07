وزيرة الثقافة: متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية تخليدًا لهم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، استمرار السعي لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة، نجحوا في رسم ملامح تاريخ الإبداع في العصر الحديث.

وأضافت عبدالدايم في بيان لها: "المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، نجح في تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية، يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة"، مشيرة إلى أن تخليد العظماء يعد عرفانًا من الوطن بجهودهم التي حافظت على ريادة مصر الحضارية.

يذكر أن متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مقتنيات أكثر من 19 شخصية من رواد الحركة المسرحية هم توفيق الدقن، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، سمير العصفوري، محمود الجندي، محمود عزمي، سعيد طرابيك، عمر الحريري، محمد عوض، مظهر أبو النجا، منير مكرم، سيد زيان، محمود مسعود بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو، محمد الحلو، أولاد ياسين وجاري حاليًا استكمال إهداء المركز مقتنيات فاروق الفيشاوي والفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل ومحمود الحديني ورشوان توفيق وحسين رياض.