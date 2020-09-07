لمحاصرة المباني المخالفة.. توجيه جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات (مستند رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أرسلت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كتابًا دوريًا حمل رقم 24 بتاريخ 2 سبتمبر 2020، إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بشأن العقارات المخالفة والتعامل الخاص بها.

ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته، الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة، من المحافظ المختص أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات في العقار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمحاصرة العقارات المخالفة، والوقف الفوري لمخالفات البناء، عقب إعلان منح مهلة لمن يريد توفيق أوضاعه، أو التصالح في المخالفات تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.



​