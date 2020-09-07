140 ألف دولار و60 قرص ترامادول.. ضبط مبالغ مالية ومخدرات مع راكب في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، و60 قرصًا من عقار الترامادول المخدر، وكمية من مخدر الهيروين بحيازة راكب مصري قادم من نيويورك، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه وداخل أحذية لتضليل رجال الجمارك، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، اشتبه هيثم محمد كامل مأمور الجمرك في راكب مصري، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة "X-RAY" بمعرفة مصطفى رأفت تلاحظ وجود أجسام معتمة، بعرض الراكب على مصطفى السيد الخولي مدير الإدارة، كلّف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، تحت إشراف إبراهيم حسن مشرف الصالة، وعثر معه على 148 ألف دولار و60 قرصًا من عقار الترامادول المخدر، وكمية من مخدر الهيروين.

وتم تحرير محضر بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.