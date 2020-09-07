كنيسة جديدة للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الاثنين، أنه تحت رعاية البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والبطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك، وقع كل من المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، اتفاقية تسمح للإيبارشية البطريركية بالانتفاع بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بطنطا، وتعيين كاهن قبطي كاثوليك يقوم بالعمل الرعوي فيها على ان يحتفل بقداس بيزنطي أسبوعي وفي الأعياد.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان لها، أن هذا العمل هو ثمرة من ثمار روح الشركة بين الكنائس ذات الحق الخاص الكاثوليكية الشرقية، لتعزيز التعاون الروحي والرعوي بين الكنائس، وتهدف بالأساس إلى خدمة أبناء الكنيستين والحفاظ على طقوسهم الشرقية واحترامها والحفاظ على التواجد الكاثوليكي مع التغيرات الجغرافية والسكانية لأبنائهما.

