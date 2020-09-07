القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدي لأي عدائيات محتملة.
واتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالي في نطاق محافظات الجمهورية، التي من المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة، لمتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
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