ريهام سعيد بعد انتهاء فترة إيقافها: "اتغيرت ولاقيت نفسي لوحدي في مشاكلي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدمت الإعلامية ريهام سعيد، بثًا مباشرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، احتفالًا بانتهاء فترة إيقافها عن تقديم البرامج والظهور الإعلامي لمدة عام، أكدت خلاله تلقيها عددًا من العروض للعودة إلى تقديم البرامج إلا أنها لم تحسم موقفها حتى الآن، سواء كانت ستعود ببرنامج على إحدى القنوات أو تقدم برنامجًا على السوشيال ميديا كما يقترح عليها البعض.

وأعربت ريهام عن سعادتها بأمرين حدثا لها خلال الفترة الماضية، أولهما هو وصول متابعيها على حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram، إلى مليون متابع رغم أنها ليست متفاعلة عليه كما قالت.

كما عبرت على سعادتها الغامرة بعودتها للتمثيل في أحد المسلسلات والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها مشغولة بإعداد دورة تعليمية تدريببة، عبر إحدى الأكاديميات الخاصة، مشيرة إلى أنها ستكون أقوى الدورات التي ستقدم في الإعلام لأنها ستعتمد على التدريبات العملية، على حد قولها.

وقالت ريهام: "قدمت فيديو التحرش مؤخرًا وأنا منهارة وفي حالة غير طبيعية واندهشت من نفسي عندما شاهدته بعد ذلك"، مشيدة برجال الشرطة، قائلة: "إننا نعيش في عصر تعود فيه الحقوق، ومسحت الفيديو لأنني كنت حزينة جدًا وقررت ألا انجرف إلى الحزن مرة أخرى، لأنني دخلت نفسي في مشاكل لأقف بجوار أشخاص آخرين ولقيت نفسي لوحدي في مشاكلي".