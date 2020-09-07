توأم ملتصق ورضيع يعاني من مياه على المخ.. "الاستغاثات الطبية" تكشف حصاد أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية التابعة لمجلس الوزراء، إن جهود اللجنة تنوعت خلال شهر أغسطس الماضي، حيث استجابت اللجنة لما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وما يرد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ودور رعايات الأيتام ودور رعايات المسنين وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة.

وأضاف المصري، اليوم الاثنين، أن ذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن من بين تلك الاستغاثات، ما تم رصده على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من جدة التوأمتين "لين ولانا"– 12 شهرًا في محافظة الدقهلية، والتي تطالب فيها بإجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأمتين الملتصقتين.

منوهًا إلى أن أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية، تواصل فورًا مع جدة الطفلتين، لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، ومن ثم تم التواصل مع الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، لاستقبال الطفلتين، وبالتنسيق مع الأسرة تم حجزهما برفقة والدتهما وعمل اجتماعات مع مجموعة من الأساتذة الأطباء في مختلف التخصصات لدراسة وضع الطفلتين الصحي، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة حيث تم تحديد موعد العملية ليكون في صباح يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.

Advertisements

واستجابت اللجنة لاستغاثة أسرة الطفل "إسلام ك."- شهرين، الذي يعاني من وجود مياه على المخ ويحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل، وعلي الفور تم الاتصال بالدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، للتنسيق معه بشأن حالة الطفل، وفي تحرك سريع من إدارة المستشفى، تم التنسيق مع الدكتور حازم عنتر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالدمرداش، وتم حجز الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وخضع لعملية جراحية ناجحة في اليوم التالي، ويتواجد الطفل حاليًا في المستشفى تحت ملاحظة طاقم طبي على أعلى مستوى.

كما استجابت اللجنة لاستغاثة منشورة على موقع إحدى الصحف وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من والد الطفلة "جنا" – 18 شهرًا – تعاني من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية بالرقبة، وعليه تم التواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية، وتم إجراء العملية الجراحية وخروج الطفلة بعد تماثلها للشفاء.

وفي إطار التعاون مع "هيئة الدواء المصرية" لتوفير الأدوية اللازمة للمواطنين، تم التعامل مع 96 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة، تضمنت التواصل مع 76 حالة في 20 محافظة، ومن مختلف الأعمار يعانون من مرض "التليف الكيسي" ويحتاجون لعلاج كريون تركيز 10000 وهو غير متواجد في مصر، حيث يتم شراء الدواء بأسعار مضاعفة قد تصل لآلاف الجنيهات من جهات غير رسمية، وبالنظر لعدد الشكاوى المقدمة والبحث وبعد التواصل مع عدة جهات تبين أن الدواء غير مسجل بمصر، وأنه ياتي فقط من خلال الاستيراد لجهات أو أفراد وأن الجهة الوحيدة المعنية بالاستيراد هي مستشفى أبو الريش، وبناءً عليه تم التنسيق السريع مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وسيتم توريد شحنة كافية لمرضى التليف الكيسي بعد القيام بعمل حصر تقريبي لأعدادهم، لتغطية الاحتياج الحالي، على أن يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد للتعاقد مع إحدى الشركات على توريد كمية كافية تغطي الاحتياج على مستوى الجمهورية من خلال المستشفيات الحكومية، وبالتالي لأول مرة يتم النظر في علاج هذه الفئة ليكون موجوداً بمصر بشكل رسمي ومن خلال الجهات المعنية.