الاستجابة لـ364 استغاثة.. مدبولي يُتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة من جانب لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتوفير العلاج والخدمة الطبية للمواطنين، والتنسيق التام مع الجهات مقدمة الخدمة، بما يسهم فى الاستجابة لمطالب المواطنين، واحتياجاتهم.

Advertisements

وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حرص اللجنة على التعامل الفوري مع أي استغاثات يتم رصدها، مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة لـ364 استغاثة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال المصري، إن الاستغاثات تنوعت ما بين عمليات جراحية عاجلة، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقري، والجلدية والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى جراحات العيون وزراعة القرنية، والأمراض النادرة، إلى جانب توفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام.

وأوضح أنه تم التواصل مع جميع هذه الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها "51" قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي، مؤكدًا تواصل اللجنة بشكل مباشر ومستمر مع مختلف الحالات التي تم رصدها، والعمل على تقديم الخدمة المطلوبة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.​